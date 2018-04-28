Откуда деньги на джихад. Как ИГ* выживало за счет фирмы из Франции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Во Франции продолжается разбирательство по делу цементного гиганта Lafarge, обвиняемого в передаче денег ИГ* и "Джебхат ан-Нусре"*. По версии следствия, концерн, построивший завод в Сирии, платил террористам за безопасность своего бизнеса. Речь идет о миллионах евро, причем финансовые транзакции осуществлялись и накануне атаки на редакцию Charlie Hebdo в Париже в 2015 году. Французское общественное мнение шокировано этими обстоятельствами.
Сцементировать международный терроризм
В неопределенной обстановке компания финансировала несколько исламистских группировок, сменявших друг друга в регионе. По данным лондонской аудиторской компании PricewaterhouseСoopers (PWC), с 2011 по 2015 год Lafarge выплатила фундаменталистам разного толка 13 миллионов долларов. Другой отчет, составленный американским экспертным центром Baker McKenzie, уточняет сумму, перечисленную ИГ*: только с 2012 по 2014 год — не менее 500 тысяч долларов.
Тесно связанное с политическими элитами руководство цементного гиганта пробовало отрицать все обвинения. Парламентское расследование, проведенное в 2016 году, пришло к выводу, что выплат исламистам не было. Однако в 2017-м в компании не только признали вину, но и произвели кадровые перестановки: несколько топ-менеджеров подали в отставку.
"На эти деньги могли готовиться теракты"
Дело Lafarge рассматривается в суде с 2016 года. Иск подала некоммерческая организация Sherpa, специализирующаяся на борьбе с экономическими преступлениями. По сведениям правозащитников, компания пытается защищать себя нечестными средствами. Sherpa потребовала от прокуратуры открыть еще одно дело против Lafarge — по обвинению в подкупе свидетелей.
Французское общественное мнение шокирует факт передачи крупной суммы денег террористам в 2015 году, когда страна подверглась серии нападений, ответственность за которые взяли на себя ИГ* и "Аль-Каида"*, воюющие в Сирии. "Кто докажет, что часть денег, выплаченных Lafarge, не пошла на подготовку терактов во Франции?" — задает вопрос адвокат Sherpa Мари Дозэ. Многие разделяют ее возмущение — ведь известно, что вылазки экстремистов не требовали особенных затрат. На организацию массового убийства в Париже 13 ноября 2015 года террористам хватило всего 82 тысячи евро.
Франция тоже поддерживала исламистов
"Дело Lafarge довольно-таки запутанное, поскольку деньги шли через многочисленных посредников", — говорит РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его словам, именно это и позволяет компании защищать себя в суде.
Как считает Рубинский, Франция извлекла уроки из произошедшего. "Теперь французы проводят совещания на высшем уровне по борьбе с финансированием терроризма", — подытоживает эксперт.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.