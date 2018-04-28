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В мире

Откуда деньги на джихад. Как ИГ* выживало за счет фирмы из Франции

08:0028.04.2018
(обновлено: 08:02 28.04.2018)
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© AFP 2018 / Noorullah ShirzadaБоевики ИГБоевики ИГ
© AFP 2018 / Noorullah Shirzada

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Во Франции продолжается разбирательство по делу цементного гиганта Lafarge, обвиняемого в передаче денег ИГ* и "Джебхат ан-Нусре"*. По версии следствия, концерн, построивший завод в Сирии, платил террористам за безопасность своего бизнеса. Речь идет о миллионах евро, причем финансовые транзакции осуществлялись и накануне атаки на редакцию Charlie Hebdo в Париже в 2015 году. Французское общественное мнение шокировано этими обстоятельствами.

Сцементировать международный терроризм

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© AFP 2018 / Jim Watson
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Для открытия бизнеса в Сирии компания Lafarge выбрала не лучшее время. Завод на северо-востоке страны ввели в эксплуатацию в 2010 году, незадолго до начала боевых действий. Эта территория вскоре оказалась под контролем умеренных исламистов, а в 2014-м власть захватили сторонники ИГ*. Несмотря на войну, в Lafarge приняли решение продолжать выпуск цемента и согласились платить отступные экстремистам.

© AP Photo / Michel EulerФранцузская полиция на месте нападения на учителя в пригороде Парижа - Обервилье
© AP Photo / Michel Euler
Французская полиция на месте нападения на учителя в пригороде Парижа - Обервилье

В неопределенной обстановке компания финансировала несколько исламистских группировок, сменявших друг друга в регионе. По данным лондонской аудиторской компании PricewaterhouseСoopers (PWC), с 2011 по 2015 год Lafarge выплатила фундаменталистам разного толка 13 миллионов долларов. Другой отчет, составленный американским экспертным центром Baker McKenzie, уточняет сумму, перечисленную ИГ*: только с 2012 по 2014 год — не менее 500 тысяч долларов.

Тесно связанное с политическими элитами руководство цементного гиганта пробовало отрицать все обвинения. Парламентское расследование, проведенное в 2016 году, пришло к выводу, что выплат исламистам не было. Однако в 2017-м в компании не только признали вину, но и произвели кадровые перестановки: несколько топ-менеджеров подали в отставку.

"На эти деньги могли готовиться теракты"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Stephane de Sakutin/Pool
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И тут расследование по делу Lafarge приняло неожиданный оборот. Первоначальная версия компании о шантаже со стороны ИГ* вызвала сомнения. Выяснилось, что цементный гигант платил исламистам и в 2015 году, хотя завод уже закрылся. У некоторых наблюдателей возникли подозрения, что бизнес Lafarge использовали как канал финансирования террористов.

Дело Lafarge рассматривается в суде с 2016 года. Иск подала некоммерческая организация Sherpa, специализирующаяся на борьбе с экономическими преступлениями. По сведениям правозащитников, компания пытается защищать себя нечестными средствами. Sherpa потребовала от прокуратуры открыть еще одно дело против Lafarge — по обвинению в подкупе свидетелей.

© Фото : аккаунт президента Сирии в сети FacebookОфициальный представитель САР передает Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии
© Фото : аккаунт президента Сирии в сети Facebook
Официальный представитель САР передает Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии

Французское общественное мнение шокирует факт передачи крупной суммы денег террористам в 2015 году, когда страна подверглась серии нападений, ответственность за которые взяли на себя ИГ* и "Аль-Каида"*, воюющие в Сирии. "Кто докажет, что часть денег, выплаченных Lafarge, не пошла на подготовку терактов во Франции?" — задает вопрос адвокат Sherpa Мари Дозэ. Многие разделяют ее возмущение — ведь известно, что вылазки экстремистов не требовали особенных затрат. На организацию массового убийства в Париже 13 ноября 2015 года террористам хватило всего 82 тысячи евро.

Франция тоже поддерживала исламистов

Флаги стран-участников саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Все это приобретает особое звучание, если вспомнить о политической позиции Франции по сирийской войне. В 2012 году министр иностранных дел Лоран Фабьюс выступил в поддержку экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Тогда же компания Lafarge выплачивала крупные суммы сирийским исламистам, в том числе и "ан-Нусре"*. То, что эта организация представляет собой отделение "Аль-Каиды"*, узнали лишь годом позже. В течение некоторого времени линия Елисейского дворца и бизнес-стратегия цементного гиганта совпадали.

© AFP 2018 / Prakash SinghПортерт лидера "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади сжигают во время демонстрации в Индии
© AFP 2018 / Prakash Singh
Портерт лидера "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади сжигают во время демонстрации в Индии

"Дело Lafarge довольно-таки запутанное, поскольку деньги шли через многочисленных посредников", — говорит РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его словам, именно это и позволяет компании защищать себя в суде.

Как считает Рубинский, Франция извлекла уроки из произошедшего. "Теперь французы проводят совещания на высшем уровне по борьбе с финансированием терроризма", — подытоживает эксперт. 

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
ssssd2
Не так важно, через какие именно компании финансируются радикальные организации.
Важно, что транснациональный капитал использует эти организации для разрушения государств.
Компаний у него много. Он всегда найдет через какие профинансировать уничтожение сопротивляющихся государств. И деньги необходимые для этого всегда найдет.
Во-первых, потому что, ограбив покоренные государства, получит значительно больше.
Во-вторых, потому что, если все государства начнут отстаивать свои интересы, прибыли транснационального капитала снизятся на несколько порядков.
08:45
28.04.2018
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