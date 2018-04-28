Откуда деньги на джихад. Как ИГ* выживало за счет фирмы из Франции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Во Франции продолжается разбирательство по делу цементного гиганта Lafarge, обвиняемого в передаче денег ИГ* и "Джебхат ан-Нусре"*. По версии следствия, концерн, построивший завод в Сирии, платил террористам за безопасность своего бизнеса. Речь идет о миллионах евро, причем финансовые транзакции осуществлялись и накануне атаки на редакцию Charlie Hebdo в Париже в 2015 году. Французское общественное мнение шокировано этими обстоятельствами.

Сцементировать международный терроризм

© AP Photo / Michel Euler Французская полиция на месте нападения на учителя в пригороде Парижа - Обервилье © AP Photo / Michel Euler Французская полиция на месте нападения на учителя в пригороде Парижа - Обервилье

Для открытия бизнеса в Сирии компания Lafarge выбрала не лучшее время. Завод на северо-востоке страны ввели в эксплуатацию в 2010 году, незадолго до начала боевых действий. Эта территория вскоре оказалась под контролем умеренных исламистов, а в 2014-м власть захватили сторонники ИГ*. Несмотря на войну, в Lafarge приняли решение продолжать выпуск цемента и согласились платить отступные экстремистам.

В неопределенной обстановке компания финансировала несколько исламистских группировок, сменявших друг друга в регионе. По данным лондонской аудиторской компании PricewaterhouseСoopers (PWC), с 2011 по 2015 год Lafarge выплатила фундаменталистам разного толка 13 миллионов долларов. Другой отчет, составленный американским экспертным центром Baker McKenzie, уточняет сумму, перечисленную ИГ*: только с 2012 по 2014 год — не менее 500 тысяч долларов.

Тесно связанное с политическими элитами руководство цементного гиганта пробовало отрицать все обвинения. Парламентское расследование, проведенное в 2016 году, пришло к выводу, что выплат исламистам не было. Однако в 2017-м в компании не только признали вину, но и произвели кадровые перестановки: несколько топ-менеджеров подали в отставку.

"На эти деньги могли готовиться теракты"

И тут расследование по делу Lafarge приняло неожиданный оборот. Первоначальная версия компании о шантаже со стороны ИГ* вызвала сомнения. Выяснилось, что цементный гигант платил исламистам и в 2015 году, хотя завод уже закрылся. У некоторых наблюдателей возникли подозрения, что бизнес Lafarge использовали как канал финансирования террористов.

Дело Lafarge рассматривается в суде с 2016 года. Иск подала некоммерческая организация Sherpa, специализирующаяся на борьбе с экономическими преступлениями. По сведениям правозащитников, компания пытается защищать себя нечестными средствами. Sherpa потребовала от прокуратуры открыть еще одно дело против Lafarge — по обвинению в подкупе свидетелей.

© Фото : аккаунт президента Сирии в сети Facebook Официальный представитель САР передает Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии © Фото : аккаунт президента Сирии в сети Facebook Официальный представитель САР передает Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии

Французское общественное мнение шокирует факт передачи крупной суммы денег террористам в 2015 году, когда страна подверглась серии нападений, ответственность за которые взяли на себя ИГ* и "Аль-Каида"*, воюющие в Сирии. "Кто докажет, что часть денег, выплаченных Lafarge, не пошла на подготовку терактов во Франции?" — задает вопрос адвокат Sherpa Мари Дозэ. Многие разделяют ее возмущение — ведь известно, что вылазки экстремистов не требовали особенных затрат. На организацию массового убийства в Париже 13 ноября 2015 года террористам хватило всего 82 тысячи евро.

Франция тоже поддерживала исламистов

© AFP 2018 / Prakash Singh Портерт лидера "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади сжигают во время демонстрации в Индии © AFP 2018 / Prakash Singh Портерт лидера "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади сжигают во время демонстрации в Индии

Все это приобретает особое звучание, если вспомнить о политической позиции Франции по сирийской войне. В 2012 году министр иностранных дел Лоран Фабьюс выступил в поддержку экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Тогда же компания Lafarge выплачивала крупные суммы сирийским исламистам, в том числе и "ан-Нусре"*. То, что эта организация представляет собой отделение "Аль-Каиды"*, узнали лишь годом позже. В течение некоторого времени линия Елисейского дворца и бизнес-стратегия цементного гиганта совпадали.

"Дело Lafarge довольно-таки запутанное, поскольку деньги шли через многочисленных посредников", — говорит РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его словам, именно это и позволяет компании защищать себя в суде.

Как считает Рубинский, Франция извлекла уроки из произошедшего. "Теперь французы проводят совещания на высшем уровне по борьбе с финансированием терроризма", — подытоживает эксперт.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.