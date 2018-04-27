В ЛНР обвинили украинские спецслужбы в попытках вербовки людей для терактов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (276)

Обмен пленными между ЛНР и Киевом. Архивное фото

Обмен пленными между ЛНР и Киевом. Архивное фото

ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Служба безопасности Украины продолжает попытки вербовки людей, пересекающих линию соприкосновения, для совершения терактов.

"Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовки людей для сбора разведывательной информации, провокаций и совершения террористических актов на территории Луганской и Донецкой народных республик", — заявил Марочко журналистам.

Он уточнил, что попытки представителей украинских спецслужб завербовать агентов происходят на официальных пунктах пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.

"Например, житель Украины Алексей Иванов был задержан сотрудниками СБУ при пересечении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" в сторону Донецкой народной республики, где проживает его мать", — сообщил Марочко.

По словам Марочко, представитель СБ Украины сообщил Иванову, что тот сможет проехать к больной матери на территорию ДНР в случае согласия на сотрудничество. Задержанному предложили передавать информацию о военных объектах на территории республики, скоплении войск и техники.

"Понимая безвыходность своего положения и возможные последствия отказа, задержанный вынужден был принять предложение, после чего смог продолжить путь", — рассказал Марочко.

По словам представителя оборонного ведомства сотрудники СБ Украины выходили на связь с завербованным мужчиной, но тот принял решение не возвращаться на подконтрольную Киеву территорию и прервал связь с кураторами.