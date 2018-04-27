Германия и США оценивают эффект санкций на Россию, заявила Меркель

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Германия совместно с властями Соединенных Штатов оценивает эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к действиям России.

"Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США", — сказала Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

США в начале апреля ввели новые санкции против России, внеся в так называемый черный список (SDN-лист) несколько предпринимателей и подконтрольные им компании. Включение в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.