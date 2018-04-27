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Помпео спешит на помощь: страны НАТО договорились идти прежним курсом

22:4627.04.2018
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisМайк Помпео. Архивное фотоМайк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Завершившиеся в пятницу в Брюсселе переговоры глав МИД стран НАТО оставили впечатление в целом технической встречи, не привнесшей, во всяком случае, в публичном пространстве, принципиально новых оценок или решений: ситуацию "спас" пребывавший в хорошем расположении духа и улыбавшийся журналистам и коллегам новый госсекретарь США Майк Помпео, который и стал, наверное, главным событием этого смотра евроатлантической солидарности.

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 27 апреля 2018
© REUTERS / Yves Herman
Помпео заявил, что Ким Чен Ын серьезно настроен на переговоры

Новый глава американской дипломатии прибыл практически "с корабля на бал", "запрыгнув", по его собственным словам, в самолет почти сразу после утверждения конгрессом в должности. В этом генсек НАТО разглядел особый знак приверженности Вашингтона единству с альянсом.

Переговоры Североатлантического совета на министерском уровне проводились в последний раз в старой, исторической штаб-квартире НАТО. Все последующие переговоры, как и запланированный в середине июля саммит альянса, уже должны пройти в новом здании, возведенном Бельгией на соседней улице. Но пока офисная инфраструктура альянса обновляется, дискурс в отношении России остается прежним.

"Как обычно"

Министры начали переговоры на закрытом рабочем завтраке с обсуждения России, включая долгосрочные последствия ее внешней и оборонной политики. Главным итогом этого обсуждения стало подтверждение альянсом приверженности "двуединому подходу" к РФ: сильное сдерживание и оборона в сочетании с заявленной готовностью вести диалог. При этом в отношении Москвы из уст разных спикеров активно повторялись одни и те же формулировки: "неприемлемое поведение", "дестабилизация", "вмешательство", "угрозы" и, конечно, "атака" в Солсбери.

Главная мысль, озвученная участниками переговоров в ее "российской части", состояла в том, что НАТО не вернется к ведению сотрудничества с РФ в режиме "как обычно", пока Москва не изменит свое поведение на международной арене.

Госсекретарь США Майк Помпео и генсек НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Virginia Mayo/Pool
Помпео заявил об угрозе союзникам и партнерам США со стороны России

Первым эту мысль утром после встречи министров озвучил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. "Возвращение к "делам как обычно" невозможно. НАТО остается твердой и готовой защищать своих союзников, принципы и ценности", — написал глава МИД Литвы в своем аккаунте Twitter, указав на действия России в отношении Украины и Грузии, а также на "агрессивное поведение" в отношении Запада.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер, слова которого приводит официальный аккаунт Twitter эстонского внешнеполитического ведомства, также заявил по итогам встречи, что союзники по НАТО должны объединиться и придерживаться прежнего курса.

"Министры стран НАТО обсудили сегодня отношения с Россией, договорились продолжить политику двух направлений. Намерены и впредь укреплять сдерживание и оборону, но НАТО также стремится к предметному диалогу с Россией. Диалог является ключом к снижению рисков", — сообщило, со своей стороны, постпредство Нидерландов.

Под занавес с этой же мыслью выступил и госсекретарь США Майк Помпео, который еще совсем недавно смотрел на все процессы в мире глазами директора ЦРУ. По его словам, позиция США заключается в том, что возвращения к ведению дел с Россией "как обычно" не будет, пока Москва не продемонстрирует ясные изменения в своих действиях в соответствии с международным правом. В формулировках Помпео это означает "вновь присоединиться к демократическому миру".

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / John Thys
Помпео: Украине предстоит много работы, чтобы добиться членства в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг внес свой вклад в консолидацию евроатлантической солидарности, заявив, что у альянса нет никаких оснований сомневаться в выводах Британии по инциденту в Солсбери.

Текущие дела

Обсудив Россию и убедившись, что зазоров в оценках нет, министры перешли к обсуждению более прозаических вопросов, касающихся, в частности, организации будущей обучающей миссии в Ираке и подготовки июльского саммита.

Главы МИД 29 стран-членов НАТО согласовали концепцию операционной деятельности миссии по подготовке сил безопасности в Ираке, которая будет состоять из нескольких сотен военных специалистов, их задачей станет "помочь иракским силам (безопасности) бороться с терроризмом, стабилизировать свою страну и предотвратить возрождение "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.)".

Министры также обсудили новые меры поддержки Иордании и Туниса, в частности, в области обеспечения охраны границ, разминирования и реформы сферы безопасности. "Наша цель — помочь справиться с кризисами в регионе, обеспечить устойчивость наших партнеров", — сказал Столтенберг.

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 27 апреля 2018
© AP Photo / Virginia Mayo
Помпео: США вряд ли останутся в СВПД, если его недостатки не исправят

Страны НАТО также заявили о своей поддержке Афганистану, приветствовав предложение президента этой страны о проведении мирных переговоров с радикальным движением "Талибан"* и призвав региональных игроков, включая Иран, РФ и Пакистан сыграть в этих процессах конструктивную роль.

Иранская сделка

Как и ожидалось, министры не обошли стороной тему договора с Ираном по ядерной программе, из которой США грозятся выйти.

Госсекретарь Помпео заявил после заседания глав МИД НАТО, что если недостатки сделки с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется.

"Не было принято никакого решения, поэтому команда работает, и я уверен, что у нас будет много дискуссий, чтобы обеспечить то, что президент (США) ясно дал понять", — сказал Помпео. По его словам, "в отсутствие существенного исправления, при неисправлении недостатков сделки, он вряд ли останется в этой сделке".

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Генсек НАТО сообщил, что обсудил с Помпео тему России

Главы МИД стран НАТО выразили обеспокоенность иранской ракетной программой, так как она не учитывается в соглашении по ядерной программе, заявил со своей стороны Столтенберг. При этом он отметил, что эти вопросы нужно обсуждать вне ядерной сделки.

Двери нараспашку

Наконец министры обсудили политику "открытых дверей" НАТО и прогресс, достигнутый рядом стран-кандидатов, в том числе Украиной и Грузией.

"Наша политика открытых дверей — это исторический успех. Это принесло стабильность, мир и процветание миллионам людей во всем Евроатлантическом регионе", — выразил глубокую уверенность Столтенберг, приведя в пример Черногорию, которая вступила в альянс в прошлом году, испортив отношения с Россией.

Кабмин Черногории поддержал действия ряда стран ЕС по инциденту в Солсбери, приняв решение о высылке одного российского дипломата и отзыве согласия на деятельность в республике почетного консула РФ в Будве Боро Джукича. Отношения Москвы и Подгорицы ранее ухудшились в связи с поддержкой черногорскими властями санкций Запада в отношении России и последовавшими контрмерами.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп заявил, что доверяет новому госсекретарю Помпео

В этом контексте Столтенберг упомянул и про Македонию, сказав, что любая страна имеет право самостоятельно принимать решение о том, следует ли ей стремиться в НАТО, и никто извне не должен это право ограничивать.

Впрочем, в оценках прогресса, проделанного на пути к членству в альянсе Грузией и Украиной, министры и генсек были осторожнее.

Грузия обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы подготовить свое вступление в НАТО, сказал Столтенберг, но это произойдет только при выполнении необходимых требований. По его словам, на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс, но в какой форме — пока не решено.

В отношении устремлений Украины госсекретарь США Помпео был еще более категоричен. По его словам, совет глав МИД НАТО обсуждал в пятницу перспективы членства Украины в альянсе, однако стране предстоит еще много работы. "Сегодня была дискуссия об Украине, о ее потенциальном вхождении (в НАТО — ред.) Есть много работы, которую необходимо проделать, чтобы достичь этого",- заключил он.

*Террористическая организация, запрещена в России

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