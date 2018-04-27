Депутат Рады предложил забрать Крымский мост в качестве "контрибуции"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия должна передать мост через Керченский пролив в качестве компенсации за "оккупацию" Крыма. Об этом заявил депутат Верховной рады и лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров.

"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", — заявил парламентарий, известный своими антироссийскими выпадами, в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

По мнению Чубарова, для эксплуатации моста необходимо создать международный консорциум, которому Россия и передаст сооружение.

Кроме того, глава "Меджлиса"* предложил следить за всеми, кто приезжает на полуостров, и, как минимум, публично высказывать им предупреждение за "незаконные действия". Чубаров также рассказал, что введение санкций против лиц, посещающих Крым, уже обсуждается "некоторыми правоохранительными структурами".

"Тест на психическое расстройство"

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, заявления Чубарова бессмысленны, так как контрибуцию выплачивают проигравшие войну страны, в то время как Москва и Киев никогда не были в состоянии вооруженного конфликта.

"Не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение", — сказал парламентарий в интервью RT.

Бальбек отметил, что у главы "Меджлиса"* "раздвоение мировоззрения", и если в своем воображении он может строить далеко идущие планы, то в реальности не способен даже "туфлей наступить на крымскую землю".

"Все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство", — резюмировал депутат Госдумы.

Точный расчет

В преддверии чемпионата мира по футболу в России Украина пытается дестабилизировать ситуацию, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

"Именно на это и рассчитывает Киев в своих наглых действиях: это захват корабля "Норд", аресты российских граждан. А теперь еще делают какие-то безумные заявления, которые заставляют сомневаться в их адекватности. Однако, как мы видим, за этим скрывается достаточно точный расчет", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

Кто такой Рефат Чубаров

Лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* известен своей антироссийской позицией и резонансными заявлениями. Так, в марте он в эфире одного из украинских телеканалов сказал, что все проживающие в Крыму россияне должны будут покинуть полуостров.

Власти Крыма также считают, что Чубаров наряду с другими руководителями "Меджлиса"* Мустафой Джемилевым и Ленуром Ислямовым являлся инициатором энергетической и продовольственной блокады полуострова. Все трое покинули регион после его воссоединения с Россией.