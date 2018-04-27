Германия в 2019 году повысит расходы на оборону до 1,3% ВВП

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Германия в 2019 году выделит 1,3% ВВП на оборону, но целью остается заявленное в Уэльсе выделение 2%, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.Bild.
Под давлением американских союзников страны-члены НАТО за последний год взяли на себя несколько обязательств по повышению оборонных расходов. В частности, в мае 2017 года они решили составлять ежегодные национальные планы, чтобы указать, как они намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в основной потенциал и участвовать в операциях НАТО.
В 2014 году на встрече в верхах в Уэльсе все ее участники обязались в течение 10 лет повысить расходы на оборону до не менее 2% от ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в НАТО. Сейчас данный уровень расходов соблюдают или близки к нему восемь из 29 государств альянса — Великобритания, Греция, Румыния, страны Балтии, Франция и Турция.