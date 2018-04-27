В Лондоне пройдет благотворительный спектакль для помощи детям из России

ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости, Мария Табак. Премьера музыкального спектакля по рассказу Бунина "Неизвестный друг", средства от продажи специальных билетов на который пойдут на помощь больным раком российским детям, состоится в Лондоне 9 мая, рассказала РИА Новости представитель фонда Gift of Life.
"Прозвучат отрывки из произведений Чайковского, Рахманинова, Дебюсси, Форе, а также современных российских композиторов Батагова и Карманова", — рассказала представитель Gift of Life, добавив, что мероприятие организовано некоммерческим негосударственным проектом по популяризации современного российского искусства M.ART.
Средства от продажи специальных билетов, которые будут включать также прием с участием артистов, пойдут на оплату лечения подопечных фонда.
Фонд также оплачивает приезды в московский Центр детской гематологии им. Димы Рогачева иностранных специалистов для проведения операций и обучения российских врачей̆ уникальным хирургическим методам. C 2011 года фонд Gift of Life собрал более 5,2 миллионов фунтов стерлингов, помощь получили более 310 российских детей.