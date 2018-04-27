Трамп заявил, что у него "хорошие рабочие отношения" с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "хорошие рабочие отношения" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"У нас очень хорошие рабочие отношения. Мы организуем встречу. Дела радикально изменились за последние несколько месяцев", — сказал Трамп на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он также выразил надежду на то, что на его встрече с Ким Чен Ыном "случится что-то впечатляющее".

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.