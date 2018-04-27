Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для сына

Британский принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская на крыльце больницы Сент-Мэри в Лондоне со своим новорожденным сыном. Архивное фото

Британский принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская на крыльце больницы Сент-Мэри в Лондоне со своим новорожденным сыном. Архивное фото

ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости, Мария Табак. Герцог и герцогиня Кембриджские назвали своего новорожденного сына Луи Артуром Чарльзом.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что они назвали своего сына Луи Артуром Чарльзом. Ребенок будет известен как Его королевское высочество принц Кембриджский Луи", — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Имя Луи – неожиданный выбор, фаворитами у букмекеров были Артур и Джеймс – более традиционные для британской монархии имена. Третье имя Чарльз – дань уважения деду ребенка, принцу Уэльскому Чарльзу.

Принц Луи родился в понедельник, 23 апреля. Это третий ребенок принца Уильяма и его супруги Кейт и шестой правнук королевы Елизаветы Второй. Новорожденный занял пятое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, отца, брата и сестры.

Примечательно, что пока герцог и герцогиня Кембриджская повторяют последовательность рождения детей королевы Елизаветы Второй и принца Филиппа: у тех сначала родился сын (принц Чарльз), потом дочь (принцесса Анна), потом два сына (принц Эндрю и принц Эдвард).

Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских "выбрал" для своего рождения примечательный день: 23 апреля Англия отметила день своего покровителя Святого Георгия, а кроме того, 23 апреля, предположительно, родился Уильям Шекспир, который умер тоже в этот день.