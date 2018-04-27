Журнал Newsweek поместил Путина на обложку нового номера

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский еженедельный журнал Newsweek поместил на обложку нового номера фото Владимира Путина.

© Newsweek Обложка апрельского номера журнала Newsweek © Newsweek Обложка апрельского номера журнала Newsweek

Изображение российского президента сопровождается текстом: "Новый железный занавес? Как Кремль пытается "разделять и властвовать" в Европе". Главная тема номера — статья о взаимоотношениях России, Венгрии и других европейских стран.

Владимир Путин не первый раз оказывается на обложке известного западного издания. Так, в начале апреля журнал Time вышел с изображением Путина в деловом костюме и с короной на голове.