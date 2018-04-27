Помпео заявил об угрозе союзникам и партнерам США со стороны России

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Участвовавший в заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе новый госсекретарь США Майк Помпео заявил на итоговой пресс-конференции об угрозе со стороны РФ союзникам Вашингтона.

"Россия угрожает союзникам и партнерам", — сказал Помпео, указав на действия РФ на Украине и в Грузии, а также на "агрессивную кампанию" по "подрыву" демократических институтов на Западе.

По словам госсекретаря, позиция США заключается в том, что возвращения к ведению дел с Россией "как обычно" не будет, пока Москва не продемонстрирует ясные изменения в своих действиях в соответствии с международным правом.