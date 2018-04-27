США хотят присоединения России к "демократическому миру", заявил Помпео

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. США хотят, чтобы Россия присоединилась к "демократическому миру" и готовы к этому диалогу, но выбор за Москвой, заявил новый госсекретарь США Майк Помпео.

"Выбор за Владимиром Путиным и русскими. Мы бы хотели, чтобы они вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня. Мы готовы к этому диалогу. Это их выбор, хотят ли они быть частью этого или нет", — сказал он на пресс-конференции.

Помпео отметил, что "российская угроза" обсуждалась на министерской встрече стран НАТО в Брюсселе, страны обязались "работать вместе для нивелирования этих рисков и сдерживать их (РФ — ред.)".