Генпрокуратура Украины назвала причины обысков в порту Фирташа

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Генпрокуратурой проведен ряд обысков на предприятиях, в том числе обыски в морском специализированном порту "Ника-Тера", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках расследования дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции, сообщила в пятницу пресс-служба ГПУ.

Группа предприятий Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа в четверг заявила, что ГПУ проводит обыски в порту "Ника-Тера", который входит в портовый бизнес Group. Группа компаний считает, что обыски не имели под собой правовых оснований и являются очередной попыткой оказать давление на группу и ее акционера.

По данным ведомства, в ходе досудебного расследования уголовного дела установлено, что ряд предприятий экспортировали сельхозпродукцию, приобретение которой не было подтверждено документально, а также у предприятий отсутствуют условия для ее производства.

"В ходе следствия получено решения Печерского районного суда города Киев о проведении обысков на государственном предприятии "Николаевский морской торговый порт", ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра" и TOB "ТИС-Зерно", — говорится в сообщении ГПУ.

Как отмечают в ГПУ, экспортированная продукция предприятиями закупается у населения за наличные средства, без удержания налогов на доходы физических лиц. Кроме того, указанными предприятиями не декларируется и соответственно не уплачивается налог на прибыль.

В марте пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генпрокуратура провела обыски в офисных помещениях компаний, входящих в группу предприятий Group DF Фирташа. По ее словам, обыски проведены в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Сумма убытков государству, по данным следствия, составляет более 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов). Группа компаний олигарха Фирташа опровергла обвинение ГП Украины о неуплате налогов.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.