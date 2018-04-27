Генпрокуратура Украины назвала причины обысков в порту Фирташа

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Генпрокуратурой проведен ряд обысков на предприятиях, в том числе обыски в морском специализированном порту "Ника-Тера", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках расследования дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции, сообщила в пятницу пресс-служба ГПУ.
По данным ведомства, в ходе досудебного расследования уголовного дела установлено, что ряд предприятий экспортировали сельхозпродукцию, приобретение которой не было подтверждено документально, а также у предприятий отсутствуют условия для ее производства.
"В ходе следствия получено решения Печерского районного суда города Киев о проведении обысков на государственном предприятии "Николаевский морской торговый порт", ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра" и TOB "ТИС-Зерно", — говорится в сообщении ГПУ.
Как отмечают в ГПУ, экспортированная продукция предприятиями закупается у населения за наличные средства, без удержания налогов на доходы физических лиц. Кроме того, указанными предприятиями не декларируется и соответственно не уплачивается налог на прибыль.
Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.