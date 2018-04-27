Трамп не считает, что лидер КНДР "играет", говоря о денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на успех переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном и не думает, что тот "играет".

"Надеюсь, у нас будет большой успех. Посмотрим, что будет", — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Не думаю, что он играет. Это так не выглядит… Мы не собираемся играть, мы, надеюсь, достигнем соглашения. Но если нет, то и отлично", — добавил глава государства, повторив, что в таком случае американская сторона выйдет из переговоров.

Он также позитивно отозвался о событиях, которые произошли в последние 24 часа, имея в виду межкорейский саммит. При этом Трамп сообщил, что США находятся в тесном контакте и с Северной, и с Южной Кореей.