Президент Армении обсудил ситуацию в стране с генсеком ООН

ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил в пятницу по телефону сложившуюся в стране ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщили в президентской пресс-службе.

"Президент Саркисян рассказал о происходящих в стране политических процессах и поблагодарил генсека ООН за его позицию по мирному решению существующих проблем путем диалога, в рамках Конституции, верховенства закона и при уважении прав человека", — говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

По данным пресс-службы, обсуждены также региональные проблемы, вопрос карабахского урегулирования.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.