В конгрессе США не нашли в бизнесе Трампа основ для "сговора с Россией"

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Комитет конгресса США не нашел подтверждений тому, что бизнес американского президента Дональда Трампа создавал основу для какого-либо "сговора с Россией", говорится в опубликованном в пятницу частично рассекреченном докладе.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными".