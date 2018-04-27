В конгрессе США не нашли в бизнесе Трампа основ для "сговора с Россией"

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Комитет конгресса США не нашел подтверждений тому, что бизнес американского президента Дональда Трампа создавал основу для какого-либо "сговора с Россией", говорится в опубликованном в пятницу частично рассекреченном докладе.

"Комитет не нашел свидетельств того, что деловая активность президента Трампа до начала его президентской кампании заложила основу для последующего сговора во время ее хода", — говорится в опубликованном документе. Ранее в середине марта комитет сообщил о завершении расследования так называемого "российского вмешательства" и опубликовал краткие выводы. Законодатели заявили, что уверены в попытках России повлиять на президентские выборы в США, но не нашли свидетельств "сговора" Трампа и его предвыборной кампании с Москвой.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными".