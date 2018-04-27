Трамп прокомментировал итоги расследования о "сговоре" с Россией

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после публикации рассекреченного доклада комитета по разведке палаты представителей о "российском вмешательстве" должен прийти конец обвинениям в сговоре его штаба с Россией.

"Только что был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей. "Нет свидетельств" того, что кампания Трампа "вступила в сговор, координацию или заговор с Россией". Кампания (Хиллари) Клинтон заплатила за компромат, полученный от России — ну надо же! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться!" — написал американский лидер в Twitter

Конгресс США распространил рассекреченный доклад по "российскому вмешательству", согласно которому комитет палаты представителей по разведке не нашел свидетельств сговора между штабом Трампа и Россией, а также признал, что встречи окружения президента США с российскими чиновниками, включая посла РФ Сергея Кисляка, не были результатом так называемого "сговора с властями РФ".