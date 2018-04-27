Турция не приемлет язык санкций по вопросу поставок С-400, заявил глава МИД

АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Турция не приемлет язык санкций по вопросу поставок российских С-400, с ней так разговаривать нельзя, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Как заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.

"Мы обсудили тему С-400 с Помпео. Мы ему сказали, что нуждаемся в этих системах. Процесс по С-400 был закончен еще до санкций.. Разговор "если ты купишь С-400, мы применим санкции" — это с нами не пройдет. С С-400 дело закончено, но у нас сохраняется необходимость в системах ПВО. Если мы получим от наших союзников хорошее предложение по Patriot или другим системам, мы их рассмотрим", — заявил глава МИД Турции.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.