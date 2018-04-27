Мексика надеется на полное ядерное разоружение Корейского полуострова

МЕХИКО, 27 апр – РИА Новости. Правительство Мексики приветствует обнадеживающие результаты, достигнутые Южной Кореей и КНДР в ходе межкорейского саммита, и надеется на полное ядерное разоружение полуострова, говорится в сообщении МИД латиноамериканской страны.

"Мексика с большим интересом будет следить за развитием договоренностей, достигнутых на этом саммите, которые создают базу для улучшения межкорейского диалога и перспективы полного ядерного разоружения Корейского полуострова, а также ожидания твердого и продолжительного мира, который принесет стабильность всему региону", — говорится в коммюнике МИД.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам межкорейского саммита была принята совместная декларация.

Также мексиканский МИД рассчитывает на успех предстоящей встречи между лидерами США и КНДР.