На Украине предложили забрать Крымский мост в качестве "контрибуции"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Депутат Рады Рефат Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста.

Парламентарий утверждает, что Россия должна передать мост "консорциуму" в виде компенсации за "оккупацию" полуострова.

"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", — заявил Чубаров в интервью сетевому изданию "Обозреватель".

Депутат также предложил отслеживать и "публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий" каждому человеку, посещающему Крым. Поездки на полуостров Чубаров назвал "незаконными". Введение санкций в отношении людей, которые едут в Крым, уже обсуждают с "некоторыми правоохранительными структурами", рассказал нардеп.

Лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Так, именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.

Организация неоднократно выдвигала различные "инициативы", касающиеся Крымского моста и полуострова в целом. Так, лидеры "Меджлиса"* грозили выселить с Крыма россиян и организовать блокаду моста. В Крыму и Москве эти идеи называли "болтологией" и "несбыточными мечтами".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.