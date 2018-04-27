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В мире

В конгрессе США опубликовали доклад о "вмешательстве" России в выборы

16:5427.04.2018
(обновлено: 18:02 27.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЭкран с предварительными итогами голосования на выборах президента США на площади Таймс-сквер в Нью-ЙоркеЭкран с предварительными итогами голосования на выборах президента США на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США рассекретил часть доклада по "российскому вмешательству".

Флаг на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Документ насчитывает 200 страниц. Его авторы утверждают, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов в США. Доклад подписал глава комитета Девин Нюнес.

В нем говорится, что Москва вмешивалась в выборы с помощью кибератак, соцсетей, посредников и государственных СМИ.

Свидетельств "сговора" между предвыборным штабом Дональда Трампа и российским правительством комитет не нашел.

"Комитет сохраняет обеспокоенность тем, что Россия продолжит (усилия. — Прим. ред.) по подрыву западных демократий, подогревая социальные проблемы, политическую нестабильность и разделение", — уточняется в докладе.

Президент Дональд Трамп. Архив
© AP Photo / Evan Vucci
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Авторы документа выразили недовольство "медленной и непоследовательной" реакцией властей на предполагаемое российское вмешательство во внутренние дела страны.

Агентство "Россия сегодня", Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines названы в докладе "частью российского аппарата медиапропаганды", который, по утверждению конгрессменов, использовался для вмешательства в выборы.

Комментируя доклад, Трамп заявил, что документ положит конец обвинениям в сговоре его штаба с Россией.

"Только что был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей. "Нет свидетельств" того, что кампания Трампа "вступила в сговор, координацию или заговор с Россией". Кампания (Хиллари) Клинтон заплатила за компромат, полученный от России, — ну надо же! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться!" — написал американский лидер в Twitter.

Дело о "вмешательстве"

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Предвыборный штаб Трампа также подвергся обвинениям в связях с российским правительством.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп — младший и ряд других близких к президенту людей.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.

На днях национальный комитет Демократической партии США подал новый иск по этому делу. Ответчиками заявлены правительство России, предвыборная команда Трампа и WikiLeaks.

Ну не выходит и все
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ну не выходит и все!
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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
s.hichnik
Даже интересно, что сделала Россия из того, что не делали США в других странах?
Даже на основании этого "хайли-лайкли" доклада.
17:06
27.04.2018
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system-64
Зачем капслоком писать? Это известно всегда было. Нового ничего нет
17:03
27.04.2018
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