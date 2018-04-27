НЬЮ-ЙОРК, 27 апр — РИА Новости. Врача Шакила Африди, который помог американским спецслужбам убить террориста Усаму бен Ладена и освобождения которого обещал добиться президент США Дональд Трамп, перевели из тюрьмы в пакистанском Пешаваре в другое место из-за готовящегося побега, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Тогдашние глава Пентагона Леон Панетта и госсекретарь Хиллари Клинтон открыто признавали заслугу Африди в ликвидации бен Ладена. Операция, проведенная американцами на территории Пакистана без ведома его властей, вызвала резкую критику со стороны Исламабада и серьезно обострила двусторонние отношения. Позже по приговору пакистанского суда Африди отправили в тюрьму.
"В конце декабря 2017 года Управлению межведомственной разведки Пакистана (ISI) от своего информатора стало известно о планах побега доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, и потом этот план был сорван ISI", — сказал собеседник агентства.
По его словам, один из информаторов ISI сообщил о подготовке побега, а также о том, что кто-то интересуется планом самой тюрьмы, поэтому Африди перевели "в безопасное место, которое не называется".
*Террористическая организация, запрещенная в России.