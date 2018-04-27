НЬЮ-ЙОРК, 27 апр — РИА Новости. Врача Шакила Африди, который помог американским спецслужбам убить террориста Усаму бен Ладена и освобождения которого обещал добиться президент США Дональд Трамп, перевели из тюрьмы в пакистанском Пешаваре в другое место из-за готовящегося побега, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Вскоре после ликвидации бен Ладена в мае 2011 года американские СМИ писали, что во многом ее успеху способствовал Африди: врач по заданию ЦРУ проник в дом, где, как предполагалось, жил глава "Аль-Каиды"*, и под выдуманным предлогом вакцинации получил образцы ДНК членов семьи террориста.

Тогдашние глава Пентагона Леон Панетта и госсекретарь Хиллари Клинтон открыто признавали заслугу Африди в ликвидации бен Ладена. Операция, проведенная американцами на территории Пакистана без ведома его властей, вызвала резкую критику со стороны Исламабада и серьезно обострила двусторонние отношения. Позже по приговору пакистанского суда Африди отправили в тюрьму.

"В конце декабря 2017 года Управлению межведомственной разведки Пакистана (ISI) от своего информатора стало известно о планах побега доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, и потом этот план был сорван ISI", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один из информаторов ISI сообщил о подготовке побега, а также о том, что кто-то интересуется планом самой тюрьмы, поэтому Африди перевели "в безопасное место, которое не называется".

Африди задержали в конце мая 2011 года, обвинив в госизмене за организацию подставной вакцинации, но позже пакистанские власти уточнили, что его подозревают в связях с лидером террористической организации "Лашкар-и-Ислам"* (поменяла название на "Джейш аль-Ислам"*) Мангалом Багхом. В мае 2012-го Африди приговорили к 33 годам тюрьмы, позже срок сократили до 23 лет. США пытались добиться освобождения Африди, а Трамп во время избирательной кампании заявлял, что добьется этого "за две минуты". Однако Африди по сей день остается в заключении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.