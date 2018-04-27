Захарова о словах Хейли в ООН: страшно за мир, когда он в руках таких людей

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что низкая поддержка Америки во всемирной организации недопустима, так как Вашингтон платит большие взносы в бюджет Объединенных Наций.

Ранее Хейли заявила, что США платят в бюджет ООН 22 процента — больше, чем три последующих страны-донора, вместе взятые. Но, несмотря на это, другие страны голосуют в ООН так же, как США, только в 31 проценте случаев. Американский дипломат назвала это неприемлемым откликом на инвестиции США.

"Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает и лояльность имеет вполне конкретную цену. Страшно за мир, когда он в руках таких людей", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет почти миллиард долларов.

Ранее США составили список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией Вашингтона, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам США. Согласно распространенному докладу Госдепа США, в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31 проценте случаев большинство государств — членов ГА ООН голосовали так же, как США, что на 10 процентов ниже показателя за 2016 год. Подобный доклад Госдепартамент США выпускает уже 34 года подряд.

В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия. В списке государств, чьи взгляды на рассматриваемые в ГА ООН документы максимально различались с США, оказались Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.