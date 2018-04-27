Проведение встречи Украина-НАТО зависит от Киева, заявил МИД Венгрии

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос проведения заседания комиссии Украина-НАТО на саммите альянса в июле зависит от Киева, передает украинское информагентство УНИАН.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД на этой неделе не состоится из-за позиции Будапешта. представитель альянса подтвердил РИА Новости, что новые заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы. Венгрия уже не первый раз срывает заседание комиссии.

"Мы об этом консультировались. Я четко дал понять генеральному секретарю НАТО, будет ли заседание комиссии Украина — НАТО на саммите, зависит только от Украины", — заявил Сийярто украинским журналистам в Брюсселе, комментируя вчерашнюю встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он повторил тезис о том, что украинские власти нарушают права венгров, в частности, законом об образовании.

Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС и саммите "Украина — НАТО" при участии президента Петра Порошенко в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.