В Эстонии осквернили памятник красноармейцам изображением Гитлера

ТАЛЛИН, 27 апр — РИА Новости. Изображение Гитлера появилось на памятнике погибшим красноармейцам в эстонском городе Раквере, его заметил внимательный горожанин и заявил об этом в полицию, сообщила в пятницу региональная газета Virumaa Teataja.

"На стеле памятника был наклеен плакат с изображением Адольфа Гитлера и надписью на английском языке — Adolf Hitler was right ("Адольф Гитлер был прав")", — говорится в сообщении.

Обнаружил плакат житель Раквере Георгий, который сразу же отправился в мэрию, но там ему не удалось ни с кем поговорить. "Все кабинеты были пусты", — отметил он. Затем Георгий обратился в полицию.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде сказала изданию, что полицейский патруль побывал на месте происшествия, но памятник уже был чист. Полиция начала расследование нарушения общественного порядка.

Монумент советским воинам в Раквере был открыт в ноябре 1951 года. Согласно архивным данным, до его установки на этом месте стоял временный мемориал, выполненный из дерева и представляющий из себя тот же самый обелиск, только менее высокий.