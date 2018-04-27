МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене на день рождения. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
"Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?" — сказал президент США.
Отношения Трампа с супругой регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Меланья неоднократно ставила американского лидера в неловкое положение. Например, в начале февраля она отказалась с ним сфотографироваться, а незадолго до этого, во время визита в Рим, — взять за руку.