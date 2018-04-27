В парламенте Армении предложили договориться о едином кандидате в премьеры

ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Бывшая партия правящей коалиции Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" предложила всем фракциям армянского парламента договориться о едином кандидате на пост премьер-министра.

"Перед заседанием Национального собрания 1 мая, на котором будет обсужден вопрос об избрании премьер-министра, предлагаем всем парламентским фракциям сформировать единую политическую повестку, договориться о едином кандидате, пользующемся доверием народа, который должен на основах согласия представить соответствующий состав правительства и программу действий", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии.

"Дашнакцутюн" выразила готовность начать переговоры со всеми заинтересованными сторонами для реализации этой инициативы.