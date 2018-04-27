Украинские силовики 40 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Украинские силовики 40 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 560 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие. В минувшую пятницу Филипоненко заявлял о 27 нарушениях режима тишины в Донбассе за неделю.

"В целом за минувшую неделю украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 560 снарядов, мин и гранат… По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) увеличилось на шесть", — сказал Филипоненко на брифинге.

Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе 12 населенных пунктов и пункта пропуска "Станица Луганская". По данным Народной милиции, огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. По словам Филипоненко, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается стабильно напряженной.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось на 13 раз", — уточнил Филипоненко.