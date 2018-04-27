Сотрудники омбудсмена Армении отправилась в Гюмри на митинг оппозиции

ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Группа быстрого реагирования аппарата защитника прав человека Армении направилась в Гюмри, где в пятницу запланирован митинг оппозиции во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Митинг состоится после автопробега Ереван-Гюмри, организованного сторонниками Пашинян.

"Группа быстрого реагирования аппарата защитника прав человека отправилась 27 апреля в Гюмри в связи предусмотренным на городской площади Вардананц митингом", – говорится в распространенном пресс-релизе.

Кроме того, отмечается в сообщении, граждане, в случае необходимости, могут позвонить на бесплатную горячую линию аппарата омбудсмена или в гюмрийское отделение.

В пресс-службе заявили также, что с первых дней массовых акций в Армении аппарат омбудсмена работает в чрезвычайном режиме, созданы рабочие группы, которые осуществляют круглосуточный мониторинг собраний, посещают отделения полиции, куда доставляют задержанных и следят за публикациями в прессе.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.