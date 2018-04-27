Группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые композиции. Об этом сообщается в официальном аккаунте квартета в Instagram.

"Мы все вчетвером почувствовали, что через 35 лет могло бы быть интересно вновь объединить усилия и отправиться в студию звукозаписи. Так мы и сделали", — говорится в публикации.

По словам музыкантов, в процессе работы они почувствовали, что время будто остановилось, а 35 лет перерыва были лишь коротким отпуском.

"Возможно, мы постарели, но песня — новая. И это хорошо!" — считают артисты.

Отмечается, что одну из композиций в декабре исполнит цифровая копия квартета в одной из телевизионных программ.

Группа АВВА была образована в 1972 году. Через десять лет квартет распался. За это время артисты стали одной из самых популярных поп-групп в истории.

В 2010 году АВВА была включена в Зал славы рок-н-ролла. Осенью 2017 года группа анонсировала мировое турне, в которое отправились цифровые копии музыкантов.