Лидер оппозиции в Армении готов встретиться с депутатами Госдумы

ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян готов встретиться с депутатами Госдумы РФ, которые находятся с визитом в республике, заявил РИА Новости пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.

"Мы готовы к таким встречам и всегда открыты", — сказал Авинян. Отвечая на вопрос, возможна ли такая встреча уже сегодня, пресс-секретарь заявил, что сейчас Пашинян направляется в Гюмри, где примет участие в митинге, и, при возможности, встреча может пройти и сегодня.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.