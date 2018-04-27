Семеро школьников погибли при нападении неизвестного мужчины в Китае

ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Неизвестный напал на учащихся средней школы уезда Минчжи округа Юйлинь китайской провинции Шэньси, в результате семь детей погибли, 12 получили ранения, сообщили власти уезда в соцсети Weibo.

По имеющейся информации, нападение было внезапным и произошло в момент, когда дети направлялись из школы по домам около 18.10 по местному времени (13.10 мск).

В настоящий момент нападавший задержан. Причины, побудившие его к преступлению, пока неизвестны.

Пострадавшие дети доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.