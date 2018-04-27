Британия продолжит соблюдать санкции против КНДР до начала денуклеаризации

ЛОНДОН, 27 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания продолжит придерживаться санкционной политики в отношении Северной Кореи до тех пор, пока КНДР не приступит к конкретным шагам по денуклеаризации, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Британия продолжит работать с международными партнерами и строго соблюдать существующие санкции до тех пор, пока Северная Корея не перейдет от обязательств к конкретным шагам по денуклеаризации… Исторический саммит сам по себе не конец процесса. Остается множество вопросов, требующих ответов", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Джонсона по итогам прошедшего в пятницу межкорейского саммита.

Министр приветствовал итоги саммита.

"Обещание Ким Чен Ына остановить ядерные и ракетные испытания является позитивным шагом. Мы надеемся, что это говорит о намерении вести переговоры добросовестно, и Ким прислушался к посланию Северной Корее о том, что только изменение курса может привести к безопасности и процветанию", — говорится в заявлении.