НАТО подтвердила политику в отношении России, сочетающую оборону и диалог

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на заседании в пятницу в Брюсселе подтвердили готовность проводить в отношении РФ прежнюю политику, предусматривающую, в том числе, сильное сдерживание и содержательный диалог, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы подтвердили приверженность нашей политике двойного подхода, сочетающей сильное сдерживание и содержательный диалог", — сообщил Столтенберг журналистам.

"Мы работаем с РФ, пытаясь улучшить наши отношения. Мы находимся в ситуации, которой раньше не было. Мы не в "холодной войне", но мы пытаемся выстроить стратегическое партнерство после "холодной войны", — сказал он.

По словам Столтенберга, для альянса важно быстро реагировать на появляющиеся вызовы, как было в случае инцидента в Солсбери, и демонстрировать свое единство.