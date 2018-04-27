Греция может лишиться европейской финансовой помощи

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Мария Князева. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) настроен на долгожданный вывод Греции из программы финансовой помощи – уже в августе текущего года, свидетельствует заявление главы Еврогруппы Марио Сентено.
"Мы уже готовимся к периоду после (выхода Греции – ред.) из программы. Сегодня Греция представила стратегию своего экономического роста на будущие годы. Это ключевое для будущего Греции", — сказал Сентено на пресс-конференции после заседания Еврогруппы в пятницу.
Еврогруппа также обсудила "правовую базу на период после завершения программы", чтобы подготовить успешный выход страны из-под действия финпомощи "этим летом", сказал глава Еврогруппы.
"Мы также говорили о том, как мы можем дополнительно поддержать власти Греции в их усилиях по проведению реформ в последующие после программы годы. Мы приняли к сведению намерение правительства Греции не запрашивать последующих договоренностей", — сказал он.