Порошенко ждет введения уголовного наказания за незаконный переход границы

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что на Украине вернется уголовная ответственность за незаконное пересечение границы.

"В парламенте сейчас обсуждается инициатива введения и возвращения уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, которая так неосмотрительно была отменена несколько лет назад. Уверен, что найдется в парламенте необходимое единство для того, чтобы и этот закон прошел как можно быстрее", — сказал президент, выступая в пятницу по случаю 100-летия создания пограничной службы Украины.

Сейчас законодательство предусмотрена административная ответственность за незаконное пересечение границы — то есть штрафы, исправительные работы или административный арест до 15 суток.