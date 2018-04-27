МИД продолжит работу по решению проблем Корейского полуострова

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва продолжит усилия по решению всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную, сообщило министерство иностранных дел России.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Прошедшая встреча подтвердила настрой сторон на интенсификацию политико-дипломатического процесса решения всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Продолжим в координации с вовлеченными странами прилагать усилия на данном направлении в русле российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования", — говорится в заявлении МИД РФ.

Российская сторона исходит из того, что эта работа должна привести к возобновлению многосторонних переговоров в интересах формирования системы мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, отметили в министерстве.