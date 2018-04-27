В Юрмале школьным учителям запретили отмечать "пророссийские" праздники

РИГА, 27 апр – РИА Новости. Преподаватели русских школ Юрмалы вынуждены подписывать с директорами договоры о лояльности, в которых обязуются не проводить "никаких пророссийских конкурсов и праздников", сообщает Sputnik Латвия.

Имеется в виду не только чествование ветеранов Великой Отечественной или празднование 9 Мая, но и сочинения на тему русского языка и литературы, истории России, а также совместные мероприятия с Русской общиной Латвии или посольством России.

"Ко мне обратились учителя нескольких русских школ города и на условиях анонимности рассказали об этих договорах. Я в свое время был председателем комитета Юрмальской думы по образованию, поэтому мне и излили душу", — рассказал известный юрмальский общественник Янис Кузинс.

Он добавил, что в его бытность главой комитета в школах активно отмечали 9 Мая, проходили встречи с ветеранами, конкурсы по русскому языку и литературе.

"Сейчас — с точностью до наоборот. Причем от учителей требуют неразглашения информации о договорах. В случае нарушения условий договора учителя дают подписку о том, что по собственному желанию покинут школу", — сказал активист.

По мнению Кузинса, инициатива о секретных договорах не навязана министерством образования, а исходит от местной думы.

Он также рассказал, что юрмальским педагогам уже намекнули, что нельзя участвовать в акции "Бессмертный полк", которая должна состояться 9 мая.

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