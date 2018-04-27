В Лондоне пожаловались, что ЕС не дает ужесточить санкции против России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Великобритания вряд ли сможет ужесточить санкции в отношении России по примеру США, поскольку для этого требуется договориться со всем Евросоюзом. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда.

Глава ведомства отметил, что, пока Великобритания является членом Евросоюза, у нее — "за редким исключением" — нет независимых санкционных возможностей. Хэммонд добавил, что одной из трудностей работы в рамках ЕС является необходимость достичь консенсуса с 28 странами. По его словам, такое условие зачастую означает "работу с наименьшим общим знаменателем".

"Наверное, будет справедливо сказать, что внутри ЕС очень разнится степень энтузиазма по поводу дальнейшего давления на эту группу людей", — заявил Хэммонд, имея в виду российских бизнесменов, подпавших под санкции.

Министр не указал на конкретные страны, мешающие Лондону, однако британские СМИ предполагают, что речь идет об Австрии, Греции и Италии.

В начале апреля Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы. В санкционный список попали несколько крупных российских бизнесменов и подконтрольные компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.