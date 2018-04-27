Суд в Латвии оставил под арестом правозащитника Гапоненко

Лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко на шествии против реформы министерства образования Латвии в Риге. Архивное фото

Лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко на шествии против реформы министерства образования Латвии в Риге. Архивное фото

РИГА, 27 апр — РИА Новости. Суд отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в деятельности, направленной против независимости Латвии, правозащитнику Александру Гапоненко, который находится под арестом в Рижской центральной тюрьме, сообщила РИА Новости адвокат Гапоненко Имма Янсоне.

"Апелляцию отклонили", — сказала она после заседания суда. Следующее слушание по этому делу состоится через два месяца.

В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". Гапоненко является активным противником перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. Гапоненко был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Москва призвала Ригу освободить правозащитника.

В среду глава комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что арест Гапоненко демонстрирует всему миру репрессивные меры в отношении представителя русскоязычного меньшинства.