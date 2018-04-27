В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при столкновении с силовиками

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. При боестолкновении с украинскими силовиками погибли двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Под прикрытием тумана враг силами до 14 человек пытался провести разведку боем наших позиций на мариупольском направлении. Однако при приближении к позициям украинские силовики подорвались на минных заграждениях", — заявил Басурин и добавил, что трое бойцов ВСУ погибли, четверо пострадали.
По его словам, украинские силовики открыли минометный огонь по позициям ополчения и отошли назад, забрав тела убитых.
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