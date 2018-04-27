В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при столкновении с силовиками

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (271)

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. При боестолкновении с украинскими силовиками погибли двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Конфликт произошел рано утром на мариупольском направлении в Донбассе.

"Под прикрытием тумана враг силами до 14 человек пытался провести разведку боем наших позиций на мариупольском направлении. Однако при приближении к позициям украинские силовики подорвались на минных заграждениях", — заявил Басурин и добавил, что трое бойцов ВСУ погибли, четверо пострадали.

По его словам, украинские силовики открыли минометный огонь по позициям ополчения и отошли назад, забрав тела убитых.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>