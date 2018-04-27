В Киргизии эвакуировали ТЦ из-за сообщения о бомбе

БИШКЕК, 27 апр – РИА Новости. Посетители и сотрудники крупного торгово-развлекательного центра "Бишкек-парк" эвакуированы после получения информации о заложенном взрывном устройстве, сообщила в пятницу пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

"В дежурную службу "102" Бишкека поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре "Бишкек-парк". На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД КР (Киргизской республики — ред.) и ГКНБ", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в настоящий момент территория торгового центра оцеплена, специалисты ГКНБ проводят осмотр здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств.

Также сотрудники спецслужб начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности человека, сообщившего о заложенном устройстве.

Накануне после ложного сообщения о бомбе в Бишкеке были эвакуированы студенты и преподаватели Американского университета в Центральной Азии.