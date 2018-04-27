ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян ожидает, что две парламентские "непровластные" фракции – "Блока Царукян" и "Дашнакцутюн" выскажут четкую позицию по вопросу избрания премьера.

Пашинян был выдвинут на пост главы кабмина возглавляемой им фракцией "Елк" (Исход). Накануне оппозиционер заявил, что если его не изберут премьером при поддержке народа, то "в Армении вообще не изберут премьера".

"Мы ожидаем выражения четкой позиции со стороны Блока Царукян и Дашнакцутюн", — заявил Пашинян журналистам.

По его мнению, целесообразно опубликовать номера телефонов всех депутатов, чтобы граждане Армении выразили им свою позицию по этому вопросу.

У Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов. Всего в парламенте Армении 105 депутатов. Таким образом, несмотря на выход "Дашнакцутюн" из коалиции, парламентское большинство остается за РПА.

Фракция "Дашнакцутюн" в 105-местном парламенте Армении состоит из семи депутатов. Для избрания лидера оппозиции Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) девять голосов, у "Блока Царукян" — 31 мандат.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.