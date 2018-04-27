ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян ожидает, что две парламентские "непровластные" фракции – "Блока Царукян" и "Дашнакцутюн" выскажут четкую позицию по вопросу избрания премьера.
"Мы ожидаем выражения четкой позиции со стороны Блока Царукян и Дашнакцутюн", — заявил Пашинян журналистам.
По его мнению, целесообразно опубликовать номера телефонов всех депутатов, чтобы граждане Армении выразили им свою позицию по этому вопросу.
У Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов. Всего в парламенте Армении 105 депутатов. Таким образом, несмотря на выход "Дашнакцутюн" из коалиции, парламентское большинство остается за РПА.
Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.