Лидер армянской оппозиции потребовал от правительства уйти в отставку

ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян потребовал от врио премьера Карена Карапетяна уйти в отставку, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.
При этом он заявил, что в случае его избрания премьером оппозиция не будет бойкотировать голосование.
Пашиняна выдвинула на пост главы кабмина возглавляемая им фракция "Елк" ("Исход"). Накануне оппозиционер заявил, что если его не изберут премьером при поддержке народа, то "в Армении вообще не изберут премьера".
Для избрания Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У фракции "Елк" ("Исход") девять голосов, у "Блока Царукян" — 31 мандат. У Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов.
Акции протеста
Пашинян заявил, что главой правительства должен быть избран "кандидат от народа". Затем, по его мнению, следует сформировать временное правительство и назначить внеочередные парламентские выборы. При этом он пообещал бойкотировать голосование, если оно пройдет при премьер-министре, представляющем Республиканскую партию.