Лидер армянской оппозиции потребовал от правительства уйти в отставку

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване

ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян потребовал от врио премьера Карена Карапетяна уйти в отставку, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.

"Это может выразиться и в блокировании зданий. В этом случае расширятся объекты блокирования — например, свыше двух тысяч избирательных участков", — отметил Пашинян.

При этом он заявил, что в случае его избрания премьером оппозиция не будет бойкотировать голосование.

Пашиняна выдвинула на пост главы кабмина возглавляемая им фракция "Елк" ("Исход"). Накануне оппозиционер заявил, что если его не изберут премьером при поддержке народа, то "в Армении вообще не изберут премьера".

Также Пашинян призвал две парламентские "непровластные" фракции — "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн" — высказать четкую позицию по вопросу избрания премьера.

Для избрания Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У фракции "Елк" ("Исход") девять голосов, у "Блока Царукян" — 31 мандат. У Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов.

Акции протеста

В апреле в Армении начались акции против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна премьером. Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, а 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.

Пашинян заявил, что главой правительства должен быть избран "кандидат от народа". Затем, по его мнению, следует сформировать временное правительство и назначить внеочередные парламентские выборы. При этом он пообещал бойкотировать голосование, если оно пройдет при премьер-министре, представляющем Республиканскую партию.