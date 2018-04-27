Корреспондент рассказал об атмосфере на переговорах глав КНДР и Южной Кореи

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Разговор лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне (ДМЗ) прошел в романтичной обстановке под пение диких птиц в тени ивовых деревьев, в окружении прошлогоднего ковыля, беседа длилась около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита.
На голубом, цвета силуэта Корейского полуострова на символическом флаге единой Кореи, деревянном помосте организаторы саммита установили стол и деревянные скамейки для лидеров двух стран. На столе — два стакана с простой водой. Лидеры не притронулись к ним.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин спокойно, как старые друзья, не видавшиеся много лет, беседовали, глядя друг другу в глаза. Лидер КНДР был одет в черный костюм-френч, президент Мун — в серо-синий костюм европейского типа. После окончания беседы, улыбаясь, они прошли в "Дом мира" продолжать саммит, который завершится банкетом.
Прямо перед прогулкой они приняли участие в церемонии посадки сосны в Пханмунджоме, которая была выращена в городе Тэджон и пересажена лидерами двух корейских государств. Изначально она была посажена в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война.