Россия, США и ЕС не имеют влияния на процессы в Армении, заявил Пашинян

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване

ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Лидер оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не вмешивается в происходящие в республике процессы, протесты являются "внутриармянским делом".

"Россия как государство, уважающее международное право, не вмешивается во внутренние дела Армении", — сказал Пашинян в пятницу журналистам.

По его словам, на процессы в республике также не оказывают влияния ЕС и США. "Это чисто внутриармянское дело, я уже говорил неоднократно, что у этого движения нет геополитического протеста", — подчеркнул Пашинян.

Он считает, что визиты представителей армянских властей в Москву могут быть связаны с отсутствием поддержки внутри страны. "Они хотят создать впечатление поддержки внешней", — заявил Пашинян.