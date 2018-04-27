СБУ заблокировала ретрансляцию в Киеве запрещенных российских телеканалов

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве ретрансляцию запрещенных в стране российских телеканалов, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

При этом в СБУ не уточнили, ретрансляция каких именно каналов была заблокирована.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов. Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали "клиентам" возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов", — говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, в результате обысков в подпольном центре и у организаторов правоохранители изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи, карточки доступа к сетям спутникового телевидения и серверы.

По информации СБУ, организаторы телекомцентра предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя почти несколько десятков запрещенных на Украине каналов. Возбуждено уголовное дело по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин".

На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.