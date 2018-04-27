Глава города Шиханы сомневается, что на жизнь Скрипалей покушались

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр — РИА Новости. Глава администрации города Шиханы, в котором якобы создавалось отравляющее вещество "Новичок", Андрей Татаринов считает отправление Скрипалей постановкой.

"Помните, как они (эксперты — ред.) говорили, что если Скрипалей отравили "Новичком", то это завершится летальным исходом? Но я изначально всех заверял, что, как только пройдут президентские выборы в России, Скрипали оживут. Возникает вопрос, а было ли покушение на их жизни?" — сказал он РИА Новости.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.

Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

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