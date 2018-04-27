Москалькова призвала защитить права задержанного в Латвии Гапоненко

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает международное сообщество и омбудсменов Латвии встать на защиту задержанного правозащитника Александра Гапоненко, возглавляющего "Штаб защиты русских школ" и "Конгресс неграждан" в этой стране.

В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. Гапоненко был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Москва призвала Ригу освободить правозащитника.

"Призываю международное сообщество принять меры по обеспечению прав А. Гапоненко в соответствии с нормами международного права, а также обращаюсь с просьбой к своим коллегам-омбудсменам встать на защиту представителя правозащитного сообщества и призвать латвийские власти прекратить преследование в отношении известного общественного деятеля", — говорится в официальном заявлении уполномоченного.

Москалькова подчеркнула, что деятельность Гапоненко была направлена на сохранение в Латвии русскоязычных школ и защиту прав русских детей, в частности, их права на получение образования на родном языке.

По мнению уполномоченного, подобные действия властей страны противоречат основополагающим принципам демократии, нарушают права национальных меньшинств, в том числе — права на свободу слова, мнений и распространения информации.