Помпео прибыл в Брюссель для переговоров с союзниками по НАТО

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Новый госсекретарь США Майк Помпео спустя всего несколько часов после назначения на должность прибыл в Брюссель, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, сообщает телеканал ABC.
По словам высокопоставленного американского чиновника, "Помпео планирует убедиться, что НАТО сохранит единую позицию "нет привычным делам" с Россией, а также призвать членов альянса выполнить обязательства по выделению 2% ВВП на оборону".
Как сообщает телеканал, Помпео также проведет переговоры со своими коллегами из Италии и Турции.