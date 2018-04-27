Помпео прибыл в Брюссель для переговоров с союзниками по НАТО

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Новый госсекретарь США Майк Помпео спустя всего несколько часов после назначения на должность прибыл в Брюссель, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, министры иностранных дел НАТО встретятся в пятницу в бельгийской столице для подготовки саммита лидеров стран НАТО, намеченного на июль. Министры обсудят вопросы, связанные с Россией, Афганистаном, и "политику открытых дверей" для новых членов альянса.

По словам высокопоставленного американского чиновника, "Помпео планирует убедиться, что НАТО сохранит единую позицию "нет привычным делам" с Россией, а также призвать членов альянса выполнить обязательства по выделению 2% ВВП на оборону".

Как сообщает телеканал, Помпео также проведет переговоры со своими коллегами из Италии и Турции.